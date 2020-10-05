Manisa FK'dan zirveye damga

Misli.com 2'nci Lig'de son 2 sezondur şampiyonluk hedefini Play-Off'ta ıskalayan Manisa Futbol Kulübü, yeni yıla müthiş başladı.

Ligde Beyaz Grup'ta 3'te 3'le liderlik koltuğuna oturup TFF 1'inci Lig yarışında yine çok iddialı olduğunu kanıtlayan siyah-beyazlı ekip 3 haftada tam 13 gol atarken, kalesinde yalnız 2 gol gördü. Açılış maçında Çorum FK'yı deplasmanda 3-1 yenen Manisa ekibi, evindeki ilk sınavda grubun iddialı takımlarından Kocaelispor'u 6-1 gibi farklı skorla geçti. Son maçta da yine güçlü rakiplerinden Afjet Afyonspor'u dış sahada 4-0 mağlup eden Manisa FK, rakip kalelere gol olup yağdı. Manisa FK'da ilk 3 haftada Zahit 4, Erhan 3 kez ağları sarstı.Farklı Afyon galibiyetini, "Bu galibiyet şehzadeler şehrine armağan olsun. Oyuncular bu işin aktörleri, onları da tebrik ediyorum. Alınlarından öpüyorum" diyerek değerlendiren teknik direktör Serkan Özbalta, "Ligin ilk iki maçında gol yemiştik. Gol yemeden kazandığımız bir maç oldu. Bu bence çok önemliydi. Hem fazla gol atarak hem de gol yemeyerek müsabakayı bitirdik. Oyunumuzu hızlı bir şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Çok eksiklerimiz var. Bu eksiklikleri kapatma adına oyuncularımda inanılmaz bir özveri var o beni aşırı derecede memnun ediyor. Maça inanılmaz motiveydik, coşkulu bir oyun vardı. Oyuncularımın özverisi takımı bu noktaya getirdi. Oyun olarak çok güçlü bir oyun oynamak istiyoruz" dedi.

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