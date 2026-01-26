Manisa FK, İstanbulspor\'u Yenerek Play-Off Hattına Yaklaştı

1'inci Lig'de evinde İstanbulspor'u 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü düşme hattından iyice uzaklaşırken, Play-Off hattına da çok yaklaştı. Teknik direktör Mustafa Dalcı'nın göreve gelmesiyle büyük çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak üst sıralara tırmandı. İstanbulspor galibiyetiyle 30 puana yükselen Manisa FK'nın Play-Off hattında yer alan 7'nci Ankara Keciörengücü ile arasında sadece 3 puan fark kaldı.

Teknik direktör Mustafa Dalcı, geçen haftaki puan kaybını telafi ettiklerini belirtti. Oyuncularını kutlayan Dalcı, "Kazanmak adına elimizden geleni yaptık. Serimizi sürdürmek için daha fazla çalışacağız" dedi. İstanbulspor maçında kırmızı kart gören Dalcı önlerindeki her maçın kendileri açısından final niteliği taşıdığını sözlerine ekleyerek, "Bu galibiyet çok değerliydi. Biz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Manisa FK bu hafta sonu deplasmanda Iğdır FK ile oynayacak.