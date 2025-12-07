Manisa FK, Vanspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Manisa FK, Vanspor'u 3-1 Yendi

Manisa FK, Vanspor\'u 3-1 Yendi
07.12.2025 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'de Vanspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK, evinde Vanspor FK'yı 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

22. dakikada ceza sahası dışından Jefferson'un sert şutunda top kaleci Vedat'ta kaldı.

30. dakikada Emir Bars'ın sol çaprazdan yaptığı ortada ceza sahası içinde Regis'in gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

60. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından Manisa FK'nın kazandığı penaltı atışında beyaz noktanın geçen Diony topu kaleci Çağlar'ın sağından filelere yolladı. 1-1

75. dakikada Manisa FK'nın kazandığı penaltı vuruşu sırasında hakemin VAR incelemesinin ardından Lucas Africo direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

77. dakikada penaltı atışını kullanan Diony, topu ağlara gönderdi. 2-1

80. dakikada Benrahou'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Çağlar topu kurtardı.

87. dakikada sağ kanattan Diony'nin pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ayberk Karapo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Enes Biroğlu

Manisa FK: Vedat, Ayberk, Herelle, Yasin (Ada dk. 90), Umut, Cissokho (Benrahou dk. 49), Lindseth, Toure, Adekanye (Muhammed Kiprit dk. 80), Yusuf (Osman dk. 89), Diony

Yedekler: Sarp, Oğuzhan, Umut Can, Yunus Emre Dursun, Ahmet, Emre, Enes

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Vanspor FK: Çağlar, Ensar, Lucas, Naby, Emir Bars, Regis (Medeni dk. 71), Jevsanek (Erdem dk. 71), Mehmet Özcan (Anestis dk. 84), Jefferson, Batuhan (Bekir dk. 64), Cedric

Yedekler: Traore, Anıl, Hasan, Abdulsamed, Güvenç, Soran

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Diony (dk. 60 pen. ve dk. 77 pen.), Ayberk Karapo (dk. 87) (Manisa FK), Regis (dk. 30) (Vanspor FK)

Kırmızı Kart: Lucas Africo (dk. 75) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Cissokho, Ayberk Karapo (Manisa FK), Jevsenak, Nogueria, Cedric, Muhammed Ensar (Vanspor FK) - MANİSA

Kaynak: İHA

Trendyol, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, Vanspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:11:01. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa FK, Vanspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.