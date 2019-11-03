Son Dakika Haberleri: Manisa Futbol Kulübü - Tarsus İdman Yurdu: 4-0
Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü - Tarsus İdman Yurdu: 4-0

Manisa Futbol Kulübü - Tarsus İdman Yurdu: 4-0

6 saat önce

STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Şeref Taştan (xx), Serhat Sağır (xx), Eren Özçelik (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xxx) - Mustafa (xxx), Salih (xxx), Mehmet (xxx), Oğuz (xx), Erhan (xxx), Onur (xx), Nizamettin (xx) (Dk. 77 Çağrı xx), Zahit (xxx) (Dk. 64 Ferhat xx), Serdar (xxx) (Dk.

Manisa Futbol Kulübü - Tarsus İdman Yurdu: 4-0, System.String[]

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Şeref Taştan (xx), Serhat Sağır (xx), Eren Özçelik (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xxx) - Mustafa (xxx), Salih (xxx), Mehmet (xxx), Oğuz (xx), Erhan (xxx), Onur (xx), Nizamettin (xx) (Dk. 77 Çağrı xx), Zahit (xxx) (Dk. 64 Ferhat xx), Serdar (xxx) (Dk. 81 Sinan xx), Dilaver (xxx)

TARSUS İDMAN YURDU: Barış (x) - Nurullah (xx), Ali (x) (Dk. 42 Emir x), Erkam (xx), Mehmet Cansın (xx), Samet (xx), Aytaç (x), İbrahim (xx), Mehmet Kaan (x) (Dk. 46 Artun x), Yakup (x), Sefa (x) (Dk. 64 Çağrı x)

GOLLER: Dk. 15 ve Dk. 24 Zahit, Dk. 21 Serdar, Dk. 81 Sinan (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Mustafa (Manisa FK)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 11. hafta mücadelesinde namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, evinde Tarsus İdmanyurdu'nu 4-0 yenerek üst üste 5. toplamda 10. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekibin gollerini 15. ve 24. dakikada Zahit, 21. dakikada Serdar, 81. dakikada Sinan kaydetti. Grupta 11 maçın 10'unu kazanıp 1 beraberlik alan Manisa temsilcisi, 31 puana ulaşıp zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, konuk takım 16 puanda kaldı.

15. dakikada Manisa ekibinden Zahit, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahası girerek topu köşeden ağlara yolladı: 1-0.

21. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Soldan Erhan'ın ortasında ceza sahasında Serdar topu kontrol edip düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 2-0.

24. dakikada Dilaver'in sağdan kullandığı kornerde Zahit kafa topu ağlara gönderdi: 3-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

55. dakikada Tarsus İdman Yurdu atağında Sefa, ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Ömer çift yumrukla gole izin vermedi.

81. dakikada Dilaver'in pasıyla ceza sahasına giren Sinan maçın skorunu ilan etti: 4-0.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:24 Kaynak: DHA
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