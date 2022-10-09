Cengizhan Şimşek, Ali Gürbüz , İsmail Balaban , İsmail Koç, Orhan Okulu, Recep Kara ve Menderes Saltık'ın da yer aldığı güreşlerde 54 başpehlivan mücadele etti.

Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa haber: Turgutlu'da başpehlivanlık mücadelesini Menderes Saltık kazandı - Son Dakika

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