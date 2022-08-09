Yamaç paraşütü yapan okul müdürü, geçirdiği kaza sonucu öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Yamaç paraşütü yapan okul müdürü, geçirdiği kaza sonucu öldü

09.08.2022 23:54
Yamaç paraşütü yapan okul müdürü, geçirdiği kaza sonucu öldü

MANİSA'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin (45), Ankara'da yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin (45), Ankara'da yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak yasa boğulan sevenleri, sosyal medya hesaplarından Cengiz öğretmen için başsağlığı mesajları yayınladı. Gültekin'in, yamaç paraşütüne olan merakı ile tanındığı öğrenildi.

Ahmetli Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü olarak görev yapan Cengiz Gültekin, Ankara'nın Ayaş ilçesinde, bugün akşam saatlerinde yamaç paraşütüyle havalandıktan sonra bilinmeyen nedenle metrelerce yüksekten düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gültekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gültekin'in vefat ettiği haberini alan ailesi, sevenleri ve öğrencileri yasa boğuldu. Talihsiz öğretmenin evli, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İlçemiz Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürümüz Cengiz Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.

Yamaç paraşütüne olan merakı ile tanınan Gültekin, 2021 yılında başarılı öğrencilerini 'yamaç paraşütü' ile ödüllendirmiş ve onlarla birlikte uçuş yapmıştı. Gültekin'in 3 ay önce yine Manisa semalarında yamaç paraşütü yaparken, kaza geçirdiği ve kaburgalarının kırıldığı öğrenildi.


YORUMLAR
500
Turgutlu'daki trafik kazalarında 11 kişi yaralandı Turgutlu'daki trafik kazalarında 11 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Ahmetli, Ankara, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yamaç paraşütü yapan okul müdürü, geçirdiği kaza sonucu öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:39 Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi! 5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ülkeden binlerce sporcu yarışacak
22:36 Okey oynayan vatandaşlar kurşun yağmuruna tutuldu
22:18 Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Bebek'te görüntülendi
22:29 AK Partili kadının Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na sorduğu soru gergin anlara neden oldu
21:56 Kahramanmaraş'ta korkunç vahşet! Ailesinden 4 kişiyi öldürüp kafasına sıktı
21:41 Galatasaray genç kalecisinin sözleşmesini uzatıp Fatih Karagümrük'e kiraladı
21:06 Dünyanın en büyük yılanlarından biriyle bahçesinde karşılaştı
20:57 Rusya, Ukrayna'da kurulması planlanan Baykar SİHA fabrikasını vurmakla tehdit etti
20:32 Galatasaraylı iş adamının cesedi yıllar sonra toprak altında bulundu
20:25 Dilencilik yapan kadının üstünden çıkan 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 liraya el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 23:54:43. #1.11#
SON DAKİKA: Yamaç paraşütü yapan okul müdürü, geçirdiği kaza sonucu öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş