Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobillerinde 3 bin 500 kapsül sentetik ecza bulunan iki şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir otomobili durdurdu.
Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, 3 bin 500 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.
Otomobildeki Ş.G. (43) ile R.K. (41) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika