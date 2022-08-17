SU KUYUSUNA DÜŞEN AYBARS TABURCU EDİLDİ - Son Dakika
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SU KUYUSUNA DÜŞEN AYBARS TABURCU EDİLDİ

17.08.2022 14:14

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, 3 metre derinliğinde ve içerisinde az miktarda su bulunan kuyuya düştükten 4 saat sonra kurtarılan Aybars Çakır (2), tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, 3 metre derinliğinde ve içerisinde az miktarda su bulunan kuyuya düştükten 4 saat sonra kurtarılan Aybars Çakır (2), tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Aybars'a sağlıklı bir şekilde kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden anne Nazlı Çakır (35), "Bir anda 'anne' diye bir ses duydum. Çocuğumu gördüm, üstteydi. Zaman geçtikçe kuyuda dibe batmaya başladı. Sonra ekipler geldi, kurtardı. Çok mutluyum" dedi.

Olay, dün 19.30 sıralarında Kırkağaç ilçesi kırsal İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkisinde meydana geldi. Ailesine ait zeytinlikte kardeşleriyle birlikte oynayan Aybars Çakır, 45 santimetre genişliğinde, 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Aybars'ın çığlıklarını duyan Orhan Çakır (36) ve anne Nazlı Çakır (35) çocuklarının su kuyusuna düştüğünü gördü. Çakır çiftinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, 2 yaşındaki çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Çocukla konuşarak bir yandan sesini alan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, diğer yandan iş makinesi ile çocuğa ulaşmaya çalıştı. Kuyunun yanına kuyu kazarak çocuğa ulaşan ekipler, sedyeye aldıkları çocuğu halat yardımıyla kuyudan çıkardı. Düştüğü su kuyusunda 4 saatlik çalışmanın ardından çıkarılan çocuk, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı kolunda ve alnındaki hafif sıyrıklarla atlatan Aybars, bugün taburcu edildi. Ailesinin yaşadığı İlyaslar Mahallesi'ndeki evine getirilen Aybars'ın ailesi çocuklarına sağlıklı bir şekilde kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

'ALLAH KİMSEYİ EVLAT ACISIYLA SINAMASIN'

Aybars'ı kuyuda görünce büyük bir korku yaşadığını dile getiren baba Orhan Çakır, "Allah hiç kimseyi evlat acısı ile sınamasın. Çocuğumun kurtarılmasında emeği geçen tüm köylümüz, kurumlara teşekkür ederim" dedi.

'AYBARS, KUYUDA DİBE DOĞRU BATIYORDU'

Aybars'ın kuyuya düşmesinin ardından zaman geçtikçe dibe doğru battığını görünce paniklediğini söyleyen anne Nazlı Çakır (35), "Aybar kardeşleriyle beraber oynuyorlardı. Bir anda 'anne' diye bir ses duydum. Çocuğumu gördüm, üstteydi. Zaman geçtikçe kuyuya batmaya başladı. Sonra ekipler geldi, kurtardı. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

İlyaslar Mahallesi Muhtarı Faruk Yayla da "Olay 19.30 sıralarında gerçekleşti. Bana 19.50 sıralarında söylendi. İhbar üzerine bölgeye devletimizin tüm birimleri gelerek kurtarma çalışmalarına başladık. 4 saat sonra çocuğu olduğu kuyudan çıkarmayı başardık. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Çok zor bir olaydı. Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Orhan Çakır, Kırkağaç, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SU KUYUSUNA DÜŞEN AYBARS TABURCU EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SU KUYUSUNA DÜŞEN AYBARS TABURCU EDİLDİ - Son Dakika
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