Manisa'nın mahalle yollarında asfalt hazırlığı - Son Dakika

Manisa'nın mahalle yollarında asfalt hazırlığı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesi Beğel-Dutluca Mahalleri gurup yolu ile Yunusemre ilçesine bağlı Maldan ve Süngüllü Mahallesi'nde sathi kaplama çalışması öncesi, temel malzeme serimi gerçekleştiriyor.

Manisa'nın mahalle yollarında asfalt hazırlığı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesi Beğel- Dutluca Mahalleri gurup yolu ile Yunusemre ilçesine bağlı Maldan ve Süngüllü Mahallesi'nde sathi kaplama çalışması öncesi, temel malzeme serimi gerçekleştiriyor.

İl genelinde yol yapım çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesi Beğel-Dutluca Mahalleri gurup yolunda temel malzeme serimine başladı. Mevcut güzergahta temel malzeme seriminin ardından, sathi kaplama çalışması yapılacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla il genelinde yol yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Beğel-Dutluca Mahallelerinde gerçekleştirdiğimiz temel malzeme seriminin ardından 19 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştireceğiz" dedi.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 11 kilometrelik yolun 2 kilometrelik bölümünde sathi kaplama uygulaması tamamlandı. Yolun geri kalan bölümünde de hızla gerçekleştirilecek çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Maldan, Süngüllü ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar ulaşımlarını daha güvenli bir şekilde sağlayabilecekler. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde asfalt çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettiklerini dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Asfalt çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlamak için, tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Dutluca, Gördes, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 03:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'nın mahalle yollarında asfalt hazırlığı - Son Dakika
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