Çamur altında kalan işçi için arama çalışması sürüyor - Son Dakika
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Çamur altında kalan işçi için arama çalışması sürüyor

30.07.2022 15:28

Manisa'nın Soma ilçesinde çamur altında kalan iş makinesi operatörüne ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde çamur altında kalan iş makinesi operatörüne ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Dereköy mevkisinde, özel firma tarafından işletilen açık maden ocağında, iş makinesiyle hafriyat çalışması yapan 2 işçi, maden ocağındaki çamur havuzunun bendinin göçmesi sonucu şlam (bulamaç) altında kaldı.

İşçilerden İbrahim Coşkun, göçüğün altında kamyonun üzerine çıkmayı başardı. İtfaiye ekiplerince kamyonun üzerinden alınan Coşkun, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çamurda kaybolan iş makinesi operatörü İbrahim Demir'e (54) ise ulaşılması için de AFAD koordinesinde ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerin desteğiyle çalışma başlatıldı.

Bir yandan alanın daha fazla çamurla dolmaması için çamurun alanı doldurduğu akış yönüne iş makineleriyle bent oluşturan ekipler, diğer yandan da alandaki çamur basıncının düşmesi için alanın alt kısmına gider kanalı açıyor.

Ağır iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda ise vince bağlı kurtarma sepetiyle şlama inen ekipler, halatla bağlanan ve çamura bulanan iş makinesinin parçasını, dozerle çekerek şlamın içinden çıkarmaya çalıştı. Çabalar sonuç vermeyince bölgeye daha güçlü iş makinelerinin sevki istendi.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya da bölgeye gelerek, devam eden çalışmalarla hakkında bilgi aldı.

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Çamur altında kalan iş makinesi operatörü arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor Çamur altında kalan iş makinesi operatörü arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor Şlam havuzu çöktü, bir işçi kurtarıldı bir işçiye ulaşılamıyor Şlam havuzu çöktü, bir işçi kurtarıldı bir işçiye ulaşılamıyor
Kaynak: AA

İtfaiye, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çamur altında kalan işçi için arama çalışması sürüyor - Son Dakika

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