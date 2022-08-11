Soma'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Soma'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

11.08.2022 19:53
Soma'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Soma ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Soma ilçesine bağlı Devlethan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 YC 0879 plakalı traktörüyle zeytin tarlasını süren R.Ç. (56) bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör bir süre sonra devrildi. Traktörün altında kalan sürücü R.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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AK Parti'li Aydemir'den Soma ve Gördes çıkarması AK Parti'li Aydemir'den Soma ve Gördes çıkarması
Kaynak: İHA

Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Soma'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Soma'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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