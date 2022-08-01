Manisa'nın Soma ilçesinde yer üstü maden sahasında kömür yıkama tesisi işletmesinde 30 Temmuz günü sabah saat 06.00 sıralarında şlam havuzu çökmesi sonucu, 2 kepçe ile birlikte bir de kamyon şlam altında kaldı. Kamyon Sürücüsü İbrahim C. ekipler tarafından kurtarılırken kepçe operatörü İbrahim Demir için ise arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: İHA

İbrahim Demir, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çamur altına kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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