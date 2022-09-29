Turgutlu ve Sarıgöl'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Turgutlu ve Sarıgöl'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

29.09.2022 16:26
Turgutlu ve Sarıgöl'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

Manisa'nın Turgutlu ve Sarıgöl ilçelerinde İçişleri Bakanlığının "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlattığı farkındalık kampanyası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Manisa'nın Turgutlu ve Sarıgöl ilçelerinde İçişleri Bakanlığının "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlattığı farkındalık kampanyası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Turgutlu Arif Canpoyraz İlkokulu önündeki yaya geçidi Turgutlu Kaymamı Selami Kapankaya ve öğrenciler tarafından trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için kırmızıya boyandı.

Etkinliğe Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit, mahalle muhtarları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sarıgöl'de ise polis ve jandarma İstiklal Caddesi üzerindeki Hükümet Konağı önündeki yaya geçidinde sürücüleri ve öğrencileri bilgilendirdi.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, araç sürücülerine trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek için hazırlanan broşürleri dağıttı.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömür Akif Aydoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen İsmet Altun, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Turgutlu, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu ve Sarıgöl'de 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutlu ve Sarıgöl'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı - Son Dakika
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