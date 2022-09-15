Manisa'da 127 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir evin bahçesinde 127 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Muradiye Mahallesi'nde yaşayan S.A.S'nin (42) müstakil evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine belirtilen adrese baskın yaptı.
Bahçede yapılan aramada 127 kök Hint Keneviri bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.
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