Manisa Öğrencisi Ceylin Çaltepe, Ulusal Hackathon'da Türkiye Birincisi Oldu

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin proje koordinatörlüğünü üstlendiği DİGEM projesi kapsamında şehri temsilen yarışmaya katılan üniversite öğrencisi Ceylin Çaltepe, Ankara'da gerçekleştirilen Ulusal Hackathon Yarışması'nda "Yerelde En Uygulanabilir Dijital Proje" bireysel kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" projesi kapsamında düzenlenen "Fikrim Gelecek: Gençler Arası Dijital Çözümler Hackathonu" 5-7 Kasım günleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi.

Manisa'yı temsilen yarışmaya katılan Ceylin Çaltepe, 19-29 yaş aralığındaki yüzlerce genç arasından "Yerelde En Uygulanabilir Dijital Proje" bireysel kategori birinciliği ödülüne layık görüldü. Çaltepe, üç gün süren maratonda mobil uygulama geliştirme, yapay zeka veya veri odaklı modeller gibi alanlarda yerel yönetimlerin çözüm bekleyen sorunlarına yenilikçi ve uygulanabilir bir dijital fikir geliştirdi.

Final programına Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen katılan Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Projeler Şube Müdürü Ercan Mert, ödülün alınmasında genç yetenek Ceylin Çaltepe'ye eşlik etti.

"Hackathon sadece bir yarışma değil"

Hackathon töreninde konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, etkinliğin önemini vurgulayarak, "Hackathon sadece bir yarışma değil, aynı zamanda bir güçlendirme platformu. Gençler desteklendiğinde yenilikçi ve toplumsal açıdan anlamlı çözümler ürettiklerini gösteriyor" dedi.

DİGEM ile geleceğin liderleri yetişecek

Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Gençlik Merkezi'nde kurduğu Manisa Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen projenin önemli bir ayağını oluşturuyor. Manisa DİGEM, 18-29 yaş arası gençlere dijital beceri geliştirme, teknoloji, girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında ücretsiz eğitim ve fırsatlar sunarak onların dijital dünyada başarıya ilk adımı atmalarına destek olacak. Dijital becerilerini geliştirmek isteyen gençler, 14 Kasım 2025 tarihine kadar Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'ne başvuru yapabilecek.

Hackathon nedir

Bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, ara yüz tasarımcıları, ürün yöneticileri ve proje geliştiricileri dahil olmak üzere yazılım geliştirme ile ilgilenen kişilerin sprint benzeri bir tasarım etkinliğidir. Yöneticiler, etki alanı uzmanları ve diğer mesleki gruplar yazılım projelerinde yoğun bir şekilde iş birliği yapar. Hackathon yarışmalarının amacı etkinliğin sonuna kadar çalışan bir yazılım veya donanım oluşturmaktır. Hackathonlar, kullanılan programlama dilini, işletim sistemini, bir uygulamayı, bir API'yi veya programcıların konu ve demografik grubunu içerebilen belirli bir odak noktasına sahip olma eğilimindedir.