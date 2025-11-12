Manisa Öğrencisi Ceylin Çaltepe, Ulusal Hackathon'da Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa Öğrencisi Ceylin Çaltepe, Ulusal Hackathon'da Türkiye Birincisi Oldu

12.11.2025 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle DİGEM projesi kapsamında yarışmaya katılan Ceylin Çaltepe, Ankara'daki Ulusal Hackathon Yarışması'nda "Yerelde En Uygulanabilir Dijital Proje" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Bu yarışma, gençlerin dijital becerilerini geliştirmeyi ve yenilikçi çözümler üretmeyi teşvik eden önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin proje koordinatörlüğünü üstlendiği DİGEM projesi kapsamında şehri temsilen yarışmaya katılan üniversite öğrencisi Ceylin Çaltepe, Ankara'da gerçekleştirilen Ulusal Hackathon Yarışması'nda "Yerelde En Uygulanabilir Dijital Proje" bireysel kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" projesi kapsamında düzenlenen "Fikrim Gelecek: Gençler Arası Dijital Çözümler Hackathonu" 5-7 Kasım günleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi.

Manisa'yı temsilen yarışmaya katılan Ceylin Çaltepe, 19-29 yaş aralığındaki yüzlerce genç arasından "Yerelde En Uygulanabilir Dijital Proje" bireysel kategori birinciliği ödülüne layık görüldü. Çaltepe, üç gün süren maratonda mobil uygulama geliştirme, yapay zeka veya veri odaklı modeller gibi alanlarda yerel yönetimlerin çözüm bekleyen sorunlarına yenilikçi ve uygulanabilir bir dijital fikir geliştirdi.

Final programına Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen katılan Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Projeler Şube Müdürü Ercan Mert, ödülün alınmasında genç yetenek Ceylin Çaltepe'ye eşlik etti.

"Hackathon sadece bir yarışma değil"

Hackathon töreninde konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, etkinliğin önemini vurgulayarak, "Hackathon sadece bir yarışma değil, aynı zamanda bir güçlendirme platformu. Gençler desteklendiğinde yenilikçi ve toplumsal açıdan anlamlı çözümler ürettiklerini gösteriyor" dedi.

DİGEM ile geleceğin liderleri yetişecek

Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Gençlik Merkezi'nde kurduğu Manisa Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen projenin önemli bir ayağını oluşturuyor. Manisa DİGEM, 18-29 yaş arası gençlere dijital beceri geliştirme, teknoloji, girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında ücretsiz eğitim ve fırsatlar sunarak onların dijital dünyada başarıya ilk adımı atmalarına destek olacak. Dijital becerilerini geliştirmek isteyen gençler, 14 Kasım 2025 tarihine kadar Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'ne başvuru yapabilecek.

Hackathon nedir

Bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, ara yüz tasarımcıları, ürün yöneticileri ve proje geliştiricileri dahil olmak üzere yazılım geliştirme ile ilgilenen kişilerin sprint benzeri bir tasarım etkinliğidir. Yöneticiler, etki alanı uzmanları ve diğer mesleki gruplar yazılım projelerinde yoğun bir şekilde iş birliği yapar. Hackathon yarışmalarının amacı etkinliğin sonuna kadar çalışan bir yazılım veya donanım oluşturmaktır. Hackathonlar, kullanılan programlama dilini, işletim sistemini, bir uygulamayı, bir API'yi veya programcıların konu ve demografik grubunu içerebilen belirli bir odak noktasına sahip olma eğilimindedir.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Türkiye, Ankara, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Öğrencisi Ceylin Çaltepe, Ulusal Hackathon'da Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi
Cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki Osman’ın son görüntüsü ortaya çıktı Cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki Osman'ın son görüntüsü ortaya çıktı
Maden kazası davasında 2 kişi serbest kaldı, facianın nedeni belli oldu Maden kazası davasında 2 kişi serbest kaldı, facianın nedeni belli oldu
Gürcistan’da Gürcistan'da
Manisa FK’da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı Manisa FK'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı
Fırat Aydınus’tan gerçekleştirilen bahis operasyonu hakkında kritik uyarı Fırat Aydınus'tan gerçekleştirilen bahis operasyonu hakkında kritik uyarı

16:50
Montella devreye girdi A Milli Takım’da bahis önlemi
Montella devreye girdi! A Milli Takım'da bahis önlemi
15:43
Ahmed Şara’ya parfüm sıkan Trump ’’Kaç eşin var’’ diye sordu
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump ''Kaç eşin var?'' diye sordu
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız
15:04
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi
14:40
’Terörsüz Türkiye’ sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
14:39
Acının tarifi yok Uçak kazasında 10 şehit veren üs
Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 17:07:31. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa Öğrencisi Ceylin Çaltepe, Ulusal Hackathon'da Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.