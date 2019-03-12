Son Dakika Haberleri: Manisa Sağanak Yağmur Turgutlu'da Olumsuzluk Yarattı

Manisa Sağanak Yağmur Turgutlu'da Olumsuzluk Yarattı

1 saat önce

Sağanak yağmur Turgutlu'da olumsuzluk yarattıManisa'nın Turgutlu ilçesinde öğle saatlerinde sonra etkili olan sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağmur Turgutlu'da olumsuzluk yarattı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğle saatlerinde sonra etkili olan sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Turgutlu'da bugün saat 14.00'ten sonra sağanak yağmur aralıklarla etkili oldu. Yağmur nedeniyle alçak kesimlerdeki bazı ev ve işyerlerini su bastı. Sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Sabah evden tedbirsiz çıkan kimi vatandaşlar, ıslandı. Kimi vatandaşlar ıslanmamak için çareyi saçak altlarına ve tentelerin altına sığınmakta buldu. Evinde su baskını olan vatandaşlardan Dağıl Sokak'taki yaşayan Emin Taş, Bir halimize bakın. Oy zamanında kapımızdalar. Oyları alıyorlar ve bir daha arkalarına bakmıyorlar. Pisliğin içinde kaldık diyerek yetkililere tepkisini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:53 Kaynak: DHA

Manisa, Turgutlu, Güncel
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