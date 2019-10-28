Son Dakika Haberleri: Manisa soma'da kaza yapan servis aracındaki yaralı 25 işçi taburcu edildi
Son Dakika Güncel Manisa soma'da kaza yapan servis aracındaki yaralı 25 işçi taburcu edildi

Manisa soma'da kaza yapan servis aracındaki yaralı 25 işçi taburcu edildi

1 saat önce

Soma'da kaza yapan servis aracındaki yaralı 25 işçi taburcu edildiManisa'nın Soma ilçesinde, özel bir maden ocağında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile bir kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 26 kişiden 25'i kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavilerin ardından taburcu edildi.

Soma'da kaza yapan servis aracındaki yaralı 25 işçi taburcu edildi

Manisa'nın Soma ilçesinde, özel bir maden ocağında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile bir kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 26 kişiden 25'i kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavilerin ardından taburcu edildi. Midibüsteki yaralılardan durumu ağır olan 1'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza, gece yarısı Yırca Mahallesi Soma Termik Santral Bağlantı Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Deniş Mahallesi'ndeki özel bir maden ocağında gece vardiyasında çalışacak işçilerini taşıyan Mustafa Y. (53) yönetimindeki 45 J 5684 plakalı servis midibüsü, Mehmet B. (44) yönetimindeki 45 VZ 944 plakalı kamyon ile çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla 26 yaralı Soma, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 25'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, işçilerden durumu ağır olan Oğuz K.'nin (29) tedavisinin Soma Devlet Hastanesi'nde devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa soma'da kaza yapan servis aracındaki yaralı 25 işçi taburcu edildi

İşçi, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:07 Kaynak: DHA
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