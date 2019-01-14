Manisa Ticaret Borsası
23 dakika önce
Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 10,35 liradan satıldı.
Manisa
Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 10,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
| Birim
|Fiyat (lira)
|Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara)
| kg
|10,25
|Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara)
| kg
|10,35
|Çiğitli pamuk (standart 1 )
| kg
|3,76
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:53 Kaynak: AA
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