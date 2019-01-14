Son Dakika Haberleri: Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası

23 dakika önce

Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 10,35 liradan satıldı.

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Manisa Ticaret Borsası'nda 9 numara kalitedeki çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı ortalama 10,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimFiyat (lira)
Çekirdeksiz kuru üzüm (8 numara) kg10,25
Çekirdeksiz kuru üzüm (9 numara) kg10,35
Çiğitli pamuk (standart 1 ) kg3,76

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:53 Kaynak: AA

Manisa, Ekonomi
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