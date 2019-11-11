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Son Dakika Güncel Manisa-turgutlu'da 3 bin 71 fidan dikildi

Manisa-turgutlu'da 3 bin 71 fidan dikildi

6 saat önce

Turgutlu'da 3 bin 71 fidan dikildiManisa'nın Turgutlu ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için gerçekleştirilen etkinlikte, 3 bin 71 fidan toprakla buluşturuldu.

Turgutlu'da 3 bin 71 fidan dikildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için gerçekleştirilen etkinlikte, 3 bin 71 fidan toprakla buluşturuldu.

Turgutlu'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Kemalpaşa eski yol üzerindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda bulunan 10 hektar alanda 2 bin 50 fıstık çamı, 1000 kızıl çam ve 21 selvi fidanı olmak üzere 3 bin 71 fidan toprakla buluşturuldu. Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Abdüsselam Esen, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, Turgutlu Orman İşletme Şefi Engin Çar, İlçe Tarım Müdürü Musa Çallı, İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit, İlçe Milli Eğitimi Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayrettin Uslu, 400 öğrenci, gönüllüler ve vatandaşlar etkinliğe katıldı. Kaymakam Ali Yılmaz ve Orman İşletme Şefi Engin Çar'ın yaptığı konuşmanın ardından protokol üyeleri, gönüllüler ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verildi. Etkinlikte katılımcılara şapkanın yanı sıra gözleme ve meyve suyu ikram edildi.

Manisa-turgutlu'da 3 bin 71 fidan dikildi

Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:45 Kaynak: DHA
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