Manisa Valisi Deniz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i Ağırladı
1 saat önce
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i makamında ağırladı.
Manisa
Valisi Ahmet Deniz, Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
'i makamında ağırladı.
Manisa'ya temaslarda bulunan Orgeneral Arif Çetin Vali Deniz'e ziyarette bulundu.
Orgeneral Çetin'e ziyaretinde Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil
ve Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can
eşlik etti. Orgeneral Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Orgeneral Çetin'i Manisa'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Deniz, Çetin'e Manisa'ya özgü ürünler hediye etti, Orgeneral Çetin de Vali Deniz'e şilt hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:15 Kaynak: AA
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