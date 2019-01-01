Manisalı Sürücülere Ceza Yerine Yılbaşı Hediyesi

Manisa
Valisi Ahmet Deniz, yılbaşı dolayısıyla kentteki polis ve jandarma uygulama noktalarında görevli ekipleri ziyaretinde denetim için durdurulan sürücülere kitap hediye etti.
Vali Deniz, yılın son saatlerinde görev başında olan jandarma ve polis ekiplerini yalnız bırakmadı. Şehzadeler
ve Yunusemre
ilçelerindeki uygulama noktalarında görevli polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Deniz, personelle sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.
Ayrıca Deniz, Manisa'da görev yapan Ağrılı bir jandarmanın ailesini telefonla arayıp yeni yılını tebrik etti.
Uygulama noktasında denetim için durdurulan sürücülerle de sohbet eden Deniz, araçtakilere ve uygulama noktalarında bulunan tüm emniyet güçleri ile basın mensuplarına kitap dağıttı.
Deniz'e ziyaretlerinde İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Erhan Can
ve İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç
eşlik etti.
"2019'da Manisa her yerde okuyor"
Vali Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitabı en güzel hediye olarak gördüğünü, yılın son gününde kitap verdiği vatandaşların bunun alışkanlık haline getirip yıl boyunca okumasını temenni ettiğini söyledi.
Kazaların azaldığı, ölümlerin olmadığı bir yıl dilediğini belirten Deniz, "Biz de uygulama için durdurduğumuz vatandaşlarımıza kitap hediye ediyoruz. Yıl boyu okumalarını istiyoruz. '2019'da Manisa her yerde okuyor', bunu 2019'un sloganı yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımızı her yerde okumaya davet ediyorum." dedi.
"Eyvah çevirme var diye girdik, kitap aldık"
Kitap hediye edilen sürücülerden Ahmet Tüysüz, Vali Deniz'in hediyesinden oldukça memnun kaldığını anlattı.
Hiç ummadığı bir durumla karşılaştığını dile getiren Tüysüz, "Buraya, 'Eyvah, çevirme var' diye girdik ama şimdi kitap alıp gidiyoruz. Çok sevindim, devamlı böyle olmasını istiyorum." diye konuştu.
Ahmet Tüysüz de Vali Ahmet Deniz'e kitap hediyesine karşılık tespih armağan etti.
Sürücü Ertuğrul Göleli ise yeni yılın ilk dakikalarında karşılaştıkları sürprizin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Ülkemiz için böyle adımlar önemli. Sadece insanımıza çevirme değil, bu saatte kutlama yaparak da hizmet verilmesi güzel bir an bizim için. Ben de Sayın Valimden bu kitabı aldım, benim için çok değerli. Bundan sonra hayatımıza adımları hep okuyarak atacağım. Yeni nesillere örnek olarak yapalım bunu." ifadelerini kullandı.