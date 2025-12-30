Manş Tüneli'nde elektrik arızası: Dört ülkeyi bağlayan tren seferleri durdu - Son Dakika
Manş Tüneli'nde elektrik arızası: Dört ülkeyi bağlayan tren seferleri durdu

30.12.2025 16:14
Manş Tüneli'ndeki havai elektrik hattında yaşanan arıza, İngiltere ile Avrupa kıtası arasındaki demiryolu ulaşımını durma noktasına getirdi. Arıza nedeniyle Londra, Paris, Amsterdam ve Brüksel hattındaki tüm tren seferleri iptal edilirken, Eurostar ve National Rail yolculara seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu.

İngiltere ile Avrupa kıtası arasındaki demiryolu ulaşımı, Manş Tüneli'nde yaşanan elektrik hattı arızası nedeniyle aksadı. Yaşanan teknik sorun sebebiyle Londra, Paris, Amsterdam ve Brüksel arasındaki tüm tren seferleri iptal edilirken, yetkililer yolcuları seyahatlerini ertelemeleri konusunda uyardı.

İngiltere ile Avrupa kıtası arasında seferler düzenleyen demiryolu şirketi Eurostar tarafından yapılan açıklamada, Manş Tüneli'ndeki havai elektrik hattında arıza meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, yaşanan sorun ve buna bağlı olarak Le Shuttle tren seferlerinde ciddi aksamalar olduğu vurgulanarak, yolculara seyahatlerini başka bir tarihe ertelemeleri tavsiye edildi. Eurostar, bileti olmayan yolcuların istasyonlara gelmemesi çağrısında bulundu.

EKİPLER YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Le Shuttle'ın internet sitesinde yer alan açıklamada da havai elektrik hattındaki sorun nedeniyle hizmetlerde ciddi aksaklıklar yaşandığı, tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller olduğu ifade edildi. Sorunun giderilmesi için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığı kaydedildi.

YOLCULARA UYARI: SEFER DURUMUNU KONTROL EDİN

Öte yandan İngiliz demiryolu şirketi National Rail de yolcuları uyardı. Şirketten yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin Londra St Pancras International ile Paris Nord istasyonları arasındaki seferlerde ciddi gecikmelere ve son dakika iptallerine yol açabileceği belirtildi. Yolcuların seyahat öncesinde sefer durumlarını kontrol etmeleri ve mümkünse yolculuklarını ertelemeleri istendi.

Kaynak: İHA

