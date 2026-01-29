Mansur Yavaş Gençlerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mansur Yavaş Gençlerle Buluştu

Mansur Yavaş Gençlerle Buluştu
29.01.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, gençlerle katılımcı yönetim ve şehir sorunları hakkında konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Söz Gençlikte, Başkan Yanında" programında gençlerle bir araya geldi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda gençlerin sorularını yanıtlayan Yavaş, Başkent Gençlik Meclisi'nin kuruluş sürecinden kent yönetimine, ulaşımdan barınmaya, sosyal desteklerden iklim krizine kadar çeşitli konularda değerlendirmede bulundu.

???????Şeffaf ve katılımcı yönetim vaadiyle yola çıktıklarını ifade eden Yavaş, bu anlayışın somut karşılığının Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi olduğunu dile getirdi.

Ulaşım, abonman uygulamaları ve üniversitelere erişim konularında bazı düzenlemelerin yasal mevzuatla belirlendiğini aktaran Yavaş, belediyenin yetkisi dahilindeki konularda çözüm üretmeye çalıştıklarını belirtti.

Yavaş, turizm başlığı altında, Ankara Kalesi, Ulus ve çevresinde yürütülen restorasyon çalışmalarını anlatarak, gastronomi ve kültür odaklı projelerle kentin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ankara'daki su kesintileri hakkında da bilgi veren Yavaş, salondaki gençlere sularının kesilip kesilmediğini sordu ve salondaki gençlerin yaklaşık yarısının elini kaldırdığı görüldü.

Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Yazın su varken de veremediğimiz yerler var, basınç nedeniyle de çıkmıyor üst katlara. Her tarafa imar verildiği için çok sayıda bina yapılıyor. Oraların da hatları bu yıl inşallah bağlanacak, su sorunu olmayacak. Yüzde 98 su vermemize rağmen, açıkça söyleyeyim benim evimde hiç su kesilmez. Ben 48 daireli bir apartmanda oturuyorum. Depomuz var ve ben Ankara'da büyük çoğunluğun su sıkıntısı çekmediğini düşünüyorum. Planlı su kesintisi yapılıyor. Evinde depo olanlar bunun ihtiyacını hissetmediler, bunu kabul etmek lazım."

Sokak hayvanlarına yönelik sorulara ilişkin Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kısırlaştırma, aşılama ve bakım hizmetlerinde Türkiye'de örnek uygulamalara imza attığını, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını kaydetti.

Mansur Yavaş, programın sonunda gençlere çağrıda bulunarak, haklarına sahip çıkan, kent yönetimine katılan bir gençliğin gelecek için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Mansur Yavaş, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş Gençlerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek
Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
Almanya Başbakanı Merz: İran’da rejimin günleri sayılıdır Almanya Başbakanı Merz: İran'da rejimin günleri sayılıdır

19:20
AB Rusya’yı kara listeye aldı
AB Rusya'yı kara listeye aldı
19:09
Amerika’dan geldi, Türk oldu Milli takımımızda forma giyecek
Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek
18:44
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
17:24
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:38
“İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı“ iddiaları yalanlandı
"İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı" iddiaları yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 19:42:08. #7.11#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş Gençlerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.