Mansur Yavaş: "İyilik, Dayanışma ve Kardeşlik ile Yönetilen Başkentte, Değişim İşleyişte" - Son Dakika
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Mansur Yavaş: "İyilik, Dayanışma ve Kardeşlik ile Yönetilen Başkentte, Değişim İşleyişte"

03.07.2022 20:11

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “3 yılda tüm zorluklara rağmen Ankaralılar için adaletle, şeffaflıkla ve dayanışma ile çalıştık. Bir şehirde umudu arıyorsanız, o şehri adaletle aydınlatmanız gerekir. İyilik, dayanışma ve kardeşlik ile yönetilen Başkent’te, değişim işleyişte” notlarıyla sosyal medya hesabında paylaştığı videolarda, belediyenin hayata geçirilen videolarını paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "3 yılda tüm zorluklara rağmen Ankaralılar için adaletle, şeffaflıkla ve dayanışma ile çalıştık. Bir şehirde umudu arıyorsanız, o şehri adaletle aydınlatmanız gerekir. İyilik, dayanışma ve kardeşlik ile yönetilen Başkent'te, değişim işleyişte" notlarıyla sosyal medya hesabında paylaştığı videolarda, belediyenin hayata geçirilen videolarını paylaştı.

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden; Görev Süresindeki Üçüncü Yıl-110 Projenin Temel Atma, Açılış ve Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmadan bölümler paylaştı.

"ANKARALILAR İÇİN ADALETLE, ŞEFFAFLIKLA VE DAYANIŞMA İLE ÇALIŞTIK"

"Değişim İşleyişte: Bölüm 1. 3 yılda tüm zorluklara rağmen Ankaralılar için adaletle, şeffaflıkla ve dayanışma ile çalıştık" notuyla paylaştığı videoda Yavaş, tamamlanan projeleri şöyle sıraladı:

"İstasyon Caddesi, alternatif bulvar projemiz, Eşref Akıncı Kışlası önü, Kayaş 19 Mayıs, Mavi Göl girişi, Panora AVM önü köprü kavşakları, Sabancı Bulvarı bağlantı yolu, Ostim - Beytepe bağlantı yolu, 9 adet köprü, 33 adat menfez çalışmamız, Nallıhan İçme suyu hattı, İvedik boru hattı içme suyu hattı, Mamak – Gölbaşı içme suyu hattı, Şereflikoçhisar arıtma tesisi, 50 adet daha yeni otobüs, EGO Gölbaşı 1. Bölge, Mamak- Elmadağ içme suyu hattı, çiftçimize mazot, tohum veriyoruz, yem bitkisi veriyoruz, sulama borusu, gübre, 6 adet selektör merkezi, 28 adet küçükbaş yıkama havuzu, 6 bin 300 dönüm tarım sulama inşaatı, Batı park rekreasyon alanı, BAKAP Gölbaşı Tarım Kampüsü, Göksu 2. etap rekreasyon alanı, Alacaatlı Lavanta Parkı, Lodumlu rekreasyon alanı, Atatürk Orman Çiftliği doğal yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı, Temelli köy çevresi, Karaköy mesire alanı, Mamak kentsel dönüşüm, Ballıkuyumcu'da konut projesi…."

"BU PROJELERİN İÇERİNDE HAR VURU HARMAN SAVURMASI YOK"

Yavaş, "Bir şehirde umudu arıyorsanız, o şehri adaletle aydınlatmanız gerekir. İyilik, dayanışma ve kardeşlik ile yönetilen Başkent'te, değişim işleyişte" notuyla paylaştığı ikinci videoda ise şunları kaydetti:

"Bu projelerin içerisinde ulaşım var. Yeşil alanlar var. Üretim, altyapı, teknoloji, sosyal yaşam, kültür, tarih, eğitim ve spor var. Esnaf var. Öğrenci var. Çiftçi var. Garip gureba var. Har vurup harman savurması yok."

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Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ankara, İyilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 'İyilik, Dayanışma ve Kardeşlik ile Yönetilen Başkentte, Değişim İşleyişte' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş: "İyilik, Dayanışma ve Kardeşlik ile Yönetilen Başkentte, Değişim İşleyişte" - Son Dakika
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