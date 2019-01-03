Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş, Muharrem İnce ile Bir Araya Geldi

Mansur Yavaş, Muharrem İnce ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, partisinin 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bir araya geldi.

Mansur Yavaş, Muharrem İnce ile Bir Araya Geldi, System.String[]
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, partisinin 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı  Muharrem İnce ile bir araya geldi. 

CHP'li Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Muharrem İnce ile bir araya geldiğini duyurdu. Mansur Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'ya dair sohbet ettik. Kendilerine verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Ankara'ya mutluluk sözü veriyoruz."

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:10 Kaynak: DHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır Muharrem İnce'den Mansur Yavaş'a Destek Açıklaması: Bir 'Alo' Demeniz Yeterli

BBP İstanbul İl Başkanı: BBP, Cumhur İttifakı'nın Üvey Evladı Muamelesi Görmüştür Merve Sanay, Yılan Desenli İç Çamaşırıyla Büyüledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 19:44:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş, Muharrem İnce ile Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]