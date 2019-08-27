Manuel Fernandes ile anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye dönüyor
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TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bonservisi elinde olan eski oyuncusu Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bonservisi elinde olan eski oyuncusu Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Son olarak Lokomotiv Moskova forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, bonservisini elinde bulunduruyordu.
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Fernandes; Benfica, Valencia, Everton gibi büyük kulüplerde top koşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:24
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