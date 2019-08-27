Son Dakika Haberleri: Manuel Fernandes ile anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye dönüyor
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Manuel Fernandes ile anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye dönüyor

32 dakika önce

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bonservisi elinde olan eski oyuncusu Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Manuel Fernandes ile anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye dönüyor, System.String[]

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bonservisi elinde olan eski oyuncusu Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.


Son olarak Lokomotiv Moskova forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, bonservisini elinde bulunduruyordu.


Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Fernandes; Benfica, Valencia, Everton gibi büyük kulüplerde top koşturdu.

Manuel Fernandes, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:24 
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