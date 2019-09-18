Manyas Kaymakamı Kaya, çeltik hasadına katıldı

Baldo cinsi ile Türkiye'nin önde gelen çeltik üretim merkezlerinden olan Manyas ilçesinde çeltik hasadı sürüyor.

Ekim ayının ortalarına kadar sürmesi beklenen çeltik hasadına Manyas Kaymakamı ve İlçe Çeltik Komisyonu Başkanı Muhammed Kaya da katıldı.

Kırsal Eskiçatal Mahallesi'nde üretici Mustafa Avcı'ya ait arazide biçerdövere binerek biçim aşaması ve çeltiğin hasadı konusunda bilgi alan Kaya, daha sonra kurutma makinelerini inceledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Kaplan ile araziye giden Kaya, "Biçiminden pirince dönüşümüne kadar aşamalarını gördük, tecrübe sahibi olduk. Bütün çeltik üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum. Topraklarımız verimli, bunları kullanacağız. Allah'ın yardımı ve ihsanıyla bereketli bir yıl olacak inşallah." dedi.

Çeltik üreticisi Mustafa Avcı ise "Trakya Araştırma'nın çeşitlerinin yanı sıra kendi çeşitlerimizi de ekiyoruz. Şu an hasatta dekar başına verimimiz 800 kilogram civarında." diye konuştu.