Manyas'ta Çerkes Osmanlı komutanının anıt mezarı yenilendi - Son Dakika
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Manyas'ta Çerkes Osmanlı komutanının anıt mezarı yenilendi

11.06.2022 21:26
Manyas'ta Çerkes Osmanlı komutanının anıt mezarı yenilendi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Çerkes Osmanlı komutanı Hacı Giranduk Berzeg'in yenilenen anıt mezarında tören düzenlendi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Çerkes Osmanlı komutanı Hacı Giranduk Berzeg'in yenilenen anıt mezarında tören düzenlendi.

Osmanlı ile Rus orduları arasında 1877-1878'de gerçekleşen 93 Harbi'ne katılan Berzeg'in ilçeye bağlı kırsal Tepecik Mahallesi'ndeki mezarı yenilerek, öz geçmişini anlatan kaidesi dikildi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, törende yaptığı konuşmada, kendisinin de Çerkes asıllı olduğunu söyledi.

Berzeg'in Osmanlı Ordusunda çok önemli bir komutan olduğunu belirten Aydemir, "Sürgüne tabi tutuluyor, Osmanlı'nın bir komutanı olarak savaşıyor. Plevne'de savaşıyor ve oğlunu kaybediyor." dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ise dilin toplumların kimliği olduğunu anlatarak, "Dilinizi korursanız bundan sonra gelecek tahribatı önlersiniz. Buna din de dahil." ifadesini kullandı.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, mahallede bir şehidin mezarını babası ile ziyaret ettikten sonra gördüğü mezar taşındaki yazılardan, burada metfun kişinin Osmanlı komutanı olduğunu öğrendiğini aktardı.

Yenileme çalışması için milletvekilleri ve Çerkes dernekleriyle temasa geçtiğini dile getiren Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Manyas ve Orhanlı Çerkes derneklerinin katkılarıyla mezarın yenilendiğini ve kaidesinin dikildiğini bildirdi.

Daha sonra Hacı Giranduk Berzeg'in torunu Asım Berzeg tarafından ana vatanlarından getirilen toprak, mezara serpildi. Tepecik Mahallesi'nden alınan toprak ise komutanın doğduğu topraklara götürülecek.

Dua edilmesiyle sona eren törene, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, Çerkes Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Dönmez, kurum amirleri ve mahalle halkı katıldı.

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Kaynak: AA

Milletvekili, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manyas'ta Çerkes Osmanlı komutanının anıt mezarı yenilendi - Son Dakika

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