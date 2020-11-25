Manyas'ta KADES toplantısı yapıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında toplantı yapıldı.
Manyas Öğretmenevi toplantı salonunda Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya başkanlığındaki toplantıya, Belediye Başkanı Tancan Barçın, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Usta, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe, Emniyet Amiri Enes Dündar, ilgili kurum amirleri katıldı.
Toplantı ve sunumun ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan KADES standı ziyaret edildi, çalışmalar hakkında bilgi alındı.
- Kaynak: AA
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