Maradona: Futbol efsanesi 60 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

Maradona: Futbol efsanesi 60 yaşında hayatını kaybetti

25.11.2020 21:22
Maradona: Futbol efsanesi 60 yaşında hayatını kaybetti, System.String[]

Futbolun efsane ismi Diego Armando Maradona, geçirdiği kalp krizi sebebiyle 60 yaşında yaşamını yitirdi.

Futbolun efsane ismi Diego Armando Maradona, 60 yaşında yaşamını yitirdi.

Beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle kısa bir süre önce ameliyat olan Maradona, bugün geçirdiği kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdi.

30 Ekim'de 60'ncı doğum gününü kutlayan Arjantinli futbol efsanesi, hemen sonrasında kansızlık ve su kaybı şikayetleri ile Buenos Aires'teki bir kliniğe başvurmuştu.

Doktoru Leopoldo Luque, kan pıhtısı teşhisi konulan ve geçirdiği ameliyatın ardından Maradona'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bir sürede daha gözlem altında tutulacağını açıklamıştı.





Geçmişte de bazı sağlık sorunları yaşayan Maradona, son olarak Arjantin birinci ligindeki Gimnasia y Esgrima takımını çalıştırıyordu.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkeyi derinden sarsan ölümün ardından üç günlük ulusal yas ilan etti.

Ölüm haberi öncesinde Arjantin medyası, Maradona'nın bugün ciddi bir sağlık sorunu yaşadığını ve Buenos Aires'teki evinde doktorlar tarafından tedavi edildiğini bildirmişti.





Pele: Bir gün gökyüzünde birlikte futbol oynayacağız

Futbolun bir diğer efsane ismi Brezilyalı futbolcu Pele, Maradona'nın ölüm haberinden sonra, "Kesinlikle, bir gün gökyüzünde birlikte futbol oynayacağız" dedi.

'Tarihin muhtemelen en iyisi...'

İngilizlerin efsane oyuncularından Gary Lineker ise Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda attığı "Tanrı'nın Eli" golüne atıfta bulunarak, "Benim neslimin açık ara, tarihin ise muhtemelen en iyisi. Kutsanmış ama aynı zamanda sıkıntılı bir hayatın ardından, umarım Tanrı'nın elinde biraz olsun rahatlığı ve huzuru bulursun. Huzur içinde yat, Diego" dedi.

Turnuvanın çeyrek final müsabakasında Arjantin ve İngiltere karşı karşıya gelmiş ve Maradona, İngiltere'ye iki gol atmıştı. Maradona'nın eliyle attığı ilk gole "Tanrı'nın Eli" benzetmesi yapıldı. 60 metre sürdüğü topla, beş rakibi çalımlayarak attığı ikinci gol ise 2002 yılında FIFA tarafından "Yüzyılın Golü" olarak seçildi. Lineker de aynı maçta 81'inci dakikada Arjantin ağlarını sarsmıştı.

Formasını giydiği Boca Juniors ve Barcelona takımları da Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Sonsuz teşekkürler!" yazdı.

Napoli takımı ise, "Her zaman kalbimizdesin, güle güle Diego!" mesajını paylaştı.

Tottenham Hotspur'un başarılı İngiliz futbolcusu Harry Kane de, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Onunla tanışmak ayrıcalıktı. Huzur içinde uyu" dedi.

Futbol ve skandallarla geçen bir hayat

30 Ekim 1960 tarihinde Buenos Aires'te dünyaya gelen Maradona, futbol otoritelerince tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görüldü.

Pele ile birlikte 20'nci Yüzyılın Oyuncusu Ödülü'nü de alan Arjantinli, Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys takımlarının formalarını giydi.

Arjantin adına 91 milli maça çıkmış ve 34 gol atan efsane oyuncu, dört Dünya Kupası'nda yer aldı ve bu kupayı da 1986 yılında Batı Almanya'yı 3-2 yendikleri finalin ardından kaldırdı.

1991 yılında kokain kullanması sebebiyle de 15 ay boyunca futbol oynamayadı. ABD'de efedrin testinin pozitif çıkması sonucu 1994 FIFA Dünya Kupası'nı evinde izlemek zorunda kald. 2005 yılında kilolarından büyük ölçüde kurtulan Maradona, kokain bağımlılığının da üstesinden geldi.

Maradona 15 aylık bir süre içerisinde Arjantin milli takımını da çalıştırdı.

Maradona: Futbol efsanesi 60 yaşında hayatını kaybetti
Maradona: Futbol efsanesi 60 yaşında hayatını kaybetti
Maradona: Futbol efsanesi 60 yaşında hayatını kaybetti

Diego Armando Maradona, Kalp Krizi, Arjantin, Futbol, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Maradona: Futbol efsanesi 60 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Maradona, bir başka futbol efsanesi George Best ile aynı gün vefat etti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli uyarı: AVM'de yerde yemek, restoranda yemekten daha riskli Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam Demokrat Senatör Van Hollen'dan küstah Türkiye sözleri: Hesap sormayı dört gözle bekliyorum Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir
Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, "Maraba Televole" ile program jeneriğine konu oldu         
20:50
Son Dakika! MGK Bildirisi yayımlandı: İrini Harekatı'na karşı gerekli adımlar atılacak Son Dakika! MGK Bildirisi yayımlandı: İrini Harekatı'na karşı gerekli adımlar atılacak         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı açık test politikasına geçti! Semptom göstermeyenler de günlük koronavirüs tablosunda yer alacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı açık test politikasına geçti! Semptom göstermeyenler de günlük koronavirüs tablosunda yer alacak         
19:46
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
3 haftadır kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu 3 haftadır kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu         
17:41
İsrail basınından bomba Trump iddiası: Görev süresi dolmadan İran'ı vurmaya hazırlanıyor İsrail basınından bomba Trump iddiası: Görev süresi dolmadan İran'ı vurmaya hazırlanıyor         
17:27
İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, "Çok yakında büyük sürpriz var" notuyla paylaştı         
17:13
Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam         
16:20
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor         
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
İkisi de aynı anda görülebilir! İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik İkisi de aynı anda görülebilir! İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik         
12:41
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 21:31:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maradona: Futbol efsanesi 60 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei