Son Dakika Haberleri: Marakeş Judo Grand Prix'sinin İlk Gününde Kadın Judokalar Nefes Kesti

Marakeş Judo Grand Prix'sinin İlk Gününde Kadın Judokalar Nefes Kesti

58 dakika önce

Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Judo Grand Prix turnuvasının ilk gününde kadın judokalar judodaki kadın gücünü gözler önüne serdi.

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Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Judo Grand Prix turnuvasının ilk gününde kadın judokalar judodaki kadın gücünü gözler önüne serdi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:22 

Marakeş, Dünya
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