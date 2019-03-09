Marakeş Judo Grand Prix'sinin İlk Gününde Kadın Judokalar Nefes Kesti
58 dakika önce
Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Judo Grand Prix turnuvasının ilk gününde kadın judokalar judodaki kadın gücünü gözler önüne serdi.
Fas
'ın Marakeş
şehrinde düzenlenen Judo Grand Prix turnuvasının ilk gününde kadın judokalar judodaki kadın gücünü gözler önüne serdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:22
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