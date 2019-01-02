Maratona Rekor Katılım

Adana Büyükşehir Belediyesi
'nin organize ettiği 9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nda 9 ülkeden 2 bin 152 atlet ile 10 bin vatandaş koşacak.
Adana Büyükşehir Belediyesince 9'uncusu düzenlenen Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu için tüm hazırlıklar tamamlandı. Geçen yıl bin 260 atletin koştuğu yarı maratonda bu yıl lisanslı katılımcı sayısı ikiye katlandı. Toplam 121 bin 500 lira para ödülünün dağıtılacağı 21 kilometrelik yarı maratona Türkiye
, Etiyopya
, Kenya
, Fas
, Mısır
, İspanya
, Fransa
, Almanya
, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nden (KKTC
) 2 bin 152 atlet kayıt yaptırdı. 4 kilometrelik halk koşusu için kayıt yaptıran Adanalı sayısı 10 bine ulaştı. Kayıt başvurularının 5 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'a kadar devam edeceği belirtildi. Adana Valiliği
himayesinde düzenlenen dev spor etkinliği kapsamında 4 Ocak'tan itibaren Atatürk
Parkı içindeki 75. Yıl Sanat Galerisi'nde Spor Fuarı açılacak. Maraton heyecanının ateşleneceği fuarda müzikten dansa, eğlenceden spora birçok aktivite bir arada olacak. Fuar kapsamında düzenlenecek söyleşilerde sporun ne olduğu, branşların nasıl seçilmesi gerektiği, sporda beslenmenin önemi gibi konularda uzman akademisyenler ve antrenörler katılımcıları bilgilendirecek. Atletizm
dünyasını Adana'da buluşturacak 9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan yapıların yer aldığı 21 kilometrelik parkurda koşulacak. 6 Ocak Pazar günü saat 10.00'da Atatürk Parkı'nda start alacak yarı maratonu Adana Valisi Mahmut Demirtaş
ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
birlikte başlatacak. Sözlü, halk koşusunda hemşehrileriyle birlikte koşacak.
Yarı maraton, Atatürk Caddesi
, Sular Yolu, Tren Garı, Ziyapaşa Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi
, Büyükşehir Belediyesi Önü, İnönü Parkı, Adliye Sarayı, Taşköprü
, Kızılay
Caddesi, Ulucami, 5 Ocak Meydanı, Ali MünifYeğenağa Caddesi, Yağcamii, Büyüksaat Kulesi, Eski Vilayet Binası, Tarihi Kız Lisesi, Taşköprü üzerinden HiltonSA Otel'e geçiş, Optimum Alışveriş Merkezi, Merkez Cami, Arkeoloji Müzesi, Fuzuli
Caddesi, Galeria Alışveriş Merkezi, Demirköprü
, Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı, Sağlık İl Müdürlüğü, 6. Kolordu Komutanlığı, Mithat Özsan Bulvarı, Çukurova Üniversitesi
kavşağı, DSİ Baraj Köprüsü, Adnan Kahveci
Bulvarı, Adnan Menderes Sahil Yolu
kavşağı, Özdemir Sabancı
Bulvarı, Dilberler Sekisi, ATO Kavşağı, Eski Baraj, Kasım Gülek
Bulvarı, Mimar Sinan
Açık Hava Tiyatrosu'na takiben Merkez Park'ta sona erecek. - ADANA