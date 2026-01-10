Marble İzmir 2026: Doğal Taş Sektörünün Buluşma Noktası

(İZMİR) - Dünyanın en büyük doğal taş fuarları arasında yer alan, Türk doğal taşının uluslararası vitrine çıktığı Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 14-17 Nisan 2026 tarihleri arasında Fuar İzmir'de 31'inci kez kapılarını açacak.

İzmir, bir kez daha doğal taş sektörünün küresel merkezine dönüşüyor. Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 14-17 Nisan 2026 tarihleri arasında Fuar İzmir'de 31'inci kez sektör profesyonellerini ağırlamaya hazırlanıyor. Katılımcı profili, ziyaretçi çeşitliliği ve ürünlerin sergilendiği alanın büyüklüğüyle sektörün nabzını tutan fuar, 2026 yılında uluslararası etkileşimi daha da ileri taşımayı hedefliyor.

İtalya Mermer Makineleri Üreticileri Konfederasyonu ile iş birliği hayata geçiyor

Geçen yıl Türkiye'den yanı sıra İtalya, ABD, Fransa, Almanya, Çin, Güney Kore, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden bini aşkın katılımcıyı ve 100'ü aşkın ülkeden on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Marble İzmir, bu yıl önemli bir iş birliğine de imza atıyor. Marble İzmir Fuarı, İtalya doğal taş ve taş işleme makineleri sektörünün en güçlü temsilcilerinden İtalya Mermer Makineleri Üreticileri Konfederasyonu ile yapılan anlaşma ile uluslararası iş birliğini daha da güçlendirecek. İş birliğine giden süreçte; uzun yıllardır İtalyan doğal taş sektörünün uluslararası alandaki temsilinde aktif rol üstlenen İtalya Mermer Makineleri Üreticileri Konfederasyonu Onursal Başkanı Flavio Marabelli, geçtiğimiz aylarda İzmir'e gelerek Marble İzmir Fuarı'na yönelik temaslarda bulundu. Marabelli, bu ziyaretinde İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, İZFAŞ yöneticileri ile Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek ve Başkan Vekili Mehmet Serter ile bir araya gelerek, sonrasında imzalanan iş birliği anlaşmasının altyapısını oluşturan görüşmeleri gerçekleştirdi.

Yeni iş fırsatları doğacak

İlk çalışmaları 30. Marble İzmir'de başlayan temasların, İtalya Mermer Makineleri Üreticileri Konfederasyonu ile Marble İzmir arasında hayata geçirilen iş birliği anlaşmasına zemin hazırladığı belirtildi. Bu anlaşma ile İtalyan firmaların Marble İzmir'deki varlığının artırılması, fuarın Avrupa pazarındaki konumunun güçlendirilmesi ve Türkiye ile İtalya arasındaki doğal taş ve makine sektörlerindeki iş birliğinin daha da geliştirilmesi hedefleniyor. Sürecin, Türkiye'nin güçlü üretim altyapısını İtalya'nın teknoloji ve işleme alanındaki uzmanlığıyla buluşturarak her iki ülke firmaları için yeni iş fırsatları yaratması bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Uluslararası katılım ve ziyaretçilerin artırılmasına yönelik yürütülen tanıtım, temas ve iş birliği çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki farklı pazarlarda sürdürülen çalışmalar kapsamında, Marble İzmir'in uluslararası görünürlüğünün güçlendirilmesi ve fuara yönelik profesyonel ilginin artırılması amaçlanıyor. İtalya'dan ABD'ye, Hindistan'dan Çin ve İran'a, Portekiz'den Polonya'ya kadar farklı ülkelerden firmaların fuara katılımı bekleniyor.

30 yılı aşan uluslararası bir marka

1995 yılında, 47 katılımcı ve 4 bin 719 ziyaretçiyle yola çıkan Marble İzmir, bugün 150 bin metrekarelik alanda, binden fazla katılımcı ve 100'ü aşkın ülkeden on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan dev bir organizasyona dönüştü. Fuar, doğal taşın yanı sıra ileri işleme teknolojileri, sürdürülebilir madencilik uygulamaları ve tasarım trendlerini de aynı platformda buluşturuyor.

Alım heyetleri, B2B görüşmeler ve tasarım yarışması

2026 yılında da dünyanın farklı ülkelerinden alım heyetleri Marble İzmir kapsamında İzmir'e gelecek. Fuarda gerçekleştirilecek B2B görüşmeler, katılımcı firmalara yeni pazarlara açılma ve ihracatlarını geliştirme fırsatı sunacak. Fuar kapsamında ayrıca 8. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması düzenlenecek. Yarışma ile genç tasarımcıların sektöre kazandırılması ve doğal taşa yenilikçi bir vizyon kazandırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin doğal taş ihracatında stratejik rol

Fuarın ilk açıldığı yıl 70 milyon dolar olarak gerçekleşen doğal taş ihracatı ise bugün 2 milyar dolar seviyesine gelmiş durumda. Türkiye'nin doğal taş ihracatında önemli bir rol üstlenen Marble İzmir; Çin, Hindistan, ABD, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına açılan stratejik bir ticaret kapısı olma özelliğini sürdürüyor. Her yıl artan uluslararası katılım ve iş birlikleriyle fuar, 31. yılında da sektörün küresel gücünü İzmir'den dünyaya taşımaya devam etmeyi hedefliyor.

"Sektörün küresel gücünü İzmir'den dünyaya taşımayı sürdüreceğiz"

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, Marble İzmir'in 31. yılında da doğal taş sektörünün uluslararası buluşma noktası olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "30 yılı aşkın geçmişimizle Marble İzmir; üreticileri, ihracatçıları, teknoloji geliştiricilerini, mimarları ve tasarımcıları aynı platformda buluşturan dev bir organizasyon haline geldi. Fuarımız, yalnızca ülkemizin değil tüm sektörün fuarı olma özelliği taşıyor. Bu yıl İtalya Mermer Makineleri Üreticileri Konfederasyonu ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, uluslararası etkileşimi daha da güçlendirecek. Avrupa'dan Asya'ya, Amerika'dan Afrika'ya birçok ülkeden katılımcı, profesyonel ziyaretçi ve alım heyetleriyle gerçekleştirilecek B2B görüşmeler, firmalarımıza yeni ticaret fırsatları sunacak. Marble İzmir, ticaretin yanı sıra inovasyonun, sürdürülebilirliğin ve tasarımın da konuşulduğu bir merkez olma özelliğini koruyacak. 31. yılımızda da sektörün küresel gücünü İzmir'den dünyaya taşımayı sürdüreceğiz" dedi.