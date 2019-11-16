Son Dakika Haberleri: Marcelo Beşiktaş'a dönmek istiyor
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Marcelo Beşiktaş'a dönmek istiyor

6 saat önce

Menajeri aracılığı ile Beşiktaş yönetimine haber yollayan Brezilyalı stoper, ailesinin İstanbul'u çok sevdiğini vurguladı.

Marcelo Beşiktaş'a dönmek istiyor, System.String[]

Menajeri aracılığı ile Beşiktaş yönetimine haber yollayan Brezilyalı stoper, ailesinin İstanbul'u çok sevdiğini vurguladı. Siyah beyazlı yöneticiler ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği rapor doğrultusunda devre arasında Marcelo hakkında düşünebileceklerini ilettiler.


Bu arada siyah beyazlı takımın scout ekibi ise Glasgow Rangers takımında oynayan Arnavutluk Milli takımından sağ kanat oyuncusu Eros Grezda için fikir alış verişinde bulunduklarını ve kaleci konusunda ise Timon Wellenreuther'i takibe aldıklarını belirttiler.


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:42 
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