Mardin 1969 Spor - Somaspor Maçı Ertelendi

TFF 2. Lig'in 20. haftasında yarın oynanacak Mardin 1969 Spor, Somaspor maçı hava koşulları sebebiyle ertelendi.
Mardin 1969 Spor Kulübünün açıklamasında, Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda 24 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te oynanması planlanan Somaspor maçının, Somaspor kafilesinin yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşadığı aksaklıklar sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelendiği belirtildi.
Karşılaşmanın oynanacağı tarih, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.
