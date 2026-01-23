Mardin 1969 Spor - Somaspor Maçı Ertelendi - Son Dakika
Mardin 1969 Spor - Somaspor Maçı Ertelendi

23.01.2026 18:17
Yoğun kar yağışı nedeniyle Mardin 1969 Spor'un maçı ertelendi, yeni tarih belirlenecek.

TFF 2. Lig'in 20. haftasında yarın oynanacak Mardin 1969 Spor, Somaspor maçı hava koşulları sebebiyle ertelendi.

Mardin 1969 Spor Kulübünün açıklamasında, Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda 24 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te oynanması planlanan Somaspor maçının, Somaspor kafilesinin yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşadığı aksaklıklar sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelendiği belirtildi.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.

Kaynak: AA

17:56
