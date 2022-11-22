Hayrete düşüren video! Gencin midesinden yılan çıkarıldı - Son Dakika
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Hayrete düşüren video! Gencin midesinden yılan çıkarıldı

22.11.2022 14:27

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli tecrübeli anestezi doktoru Dr. Hakan Akelma, sosyal medya hesabından herkesi hayrete düşüren bir video yayımladı. Uyutulan hastanın midesinden endoskopik yöntemle yılan çıkarıldığını belirten Akelma, "Şaşırmamak elde değil" ifadesini kullandı.

Tıp dünyası ilginç vakalara şahitlik etmeye devam ediyor. Son olarak Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli tecrübeli anestezi doktoru Dr. Hakan Akelma'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım, gören herkesi şaşkına çevirdi.

ENDOSKOPİK YÖNTEMLE MİDESİNDEN YILAN ÇIKARILDI

Henüz hangi şehirde veya hangi hastanede gerçekleştiği bilinmeyen operasyon kapsamında, genç bir hastanın midesinden endoskopik yöntemle yılan çıkarıldı. Yılanın gencin midesine uyurken mi girdiği de merak konusu oldu.

"ŞAŞIRMAMAK ELDE DEĞİL"

Akelma, paylaşımına ise şu notu düştü: "Bunca yıllık Anestezistim ilk defa böyle vaka görüyorum. Şaşkınlık duymamak elde değil. Uyutulan hastada endoskopik yöntemle çıkarılan şeye bakın."

Gencin midesinden çıkarılan yılanı gören tecrübeli doktorun bile nutku tutuldu
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