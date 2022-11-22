Tıp dünyası ilginç vakalara şahitlik etmeye devam ediyor. Son olarak Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli tecrübeli anestezi doktoru Dr. Hakan Akelma'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım, gören herkesi şaşkına çevirdi.
Henüz hangi şehirde veya hangi hastanede gerçekleştiği bilinmeyen operasyon kapsamında, genç bir hastanın midesinden endoskopik yöntemle yılan çıkarıldı. Yılanın gencin midesine uyurken mi girdiği de merak konusu oldu.
Akelma, paylaşımına ise şu notu düştü: "Bunca yıllık Anestezistim ilk defa böyle vaka görüyorum. Şaşkınlık duymamak elde değil. Uyutulan hastada endoskopik yöntemle çıkarılan şeye bakın."
Son Dakika › Yaşam › Hayrete düşüren video! Gencin midesinden yılan çıkarıldı - Son Dakika