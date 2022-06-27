Mardin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 850 kilometre yolu asfaltlamayı hedefliyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, geçen yıl 754 kilometre civarında sathi kaplama asfalt yaptıklarını bu yıl ise 850 kilometre yolu asfaltlamayı planladıklarını söyledi.

Demirtaş, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile Kızıltepe Devlet Hastanesi önünde devam eden sıcak asfalt çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı.

Gazetecilere açıklama yapan Demirtaş, geçen yıl şehrin alt ve üstyapısı ile ilgili çalışmaların yanı sıra sosyal projeler hayata geçirdiklerini belirterek, hem merkez hem de kırsal mahallelerdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

"2021 yılınd 754 kilometre civarında sathi kaplama asfalt yapmıştık. Bu sene 850 kilometre civarında asfalt yapmayı düşünüyoruz." diyen Demirtaş, şimdiye kadar 140 kilometre sathi kaplama ve 10 kilometreye yakın sıcak asfalt, 200 bin metrekare civarında da kilitli parke taşı döşemesi yapıldığını belirtti.

Demirtaş, hedefledikleri programları hızla gerçekleştirmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Sadece Kızıltepe'de değil 10 ilçemizde caddelerimizi ve sokaklarımızı tertemiz yapacağız. Kaldırımlarıyla, asfaltlarıyla birlikte ve özelikle kırsal kesimde yapmış olduğumuz parke taşıyla vatandaşlarımızın ayağına ne toz değecek ne de çamur. Vatandaşımız daha konforlu bir şekilde hayatlarını idame ettirecekler." dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak kurulumu bitme noktasına gelen ve 20 milyon liraya mal olan asfalt plenti ile şehrin ihtiyacı olan sıcak asfaltı üreteceklerini aktaran Demirtaş, asfalta harcanacak imkanlarla şehrin başka sorunlarının çözüleceğini kaydetti.

Demirtaş, "Bölgemizin en büyük asfalt plentini kurduk, bugün yarın üretime başlayacağız. Saate yaklaşık 240 ton civarında asfalt üretimi olacak." diye konuştu.