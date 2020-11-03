Mardin Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere kırtasiye ve giysi desteği - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, öğrencilere kırtasiye ve giysi desteğinde bulundu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler ve Hempa Çocuk Derneği gönülleri ile Midyat ilçesinde İstiklal, Gelinkaya, Yeşilöz ve Hacı Nuri- Makbule Yeşilmen ve Ömerli ilçesinde ise Tekkuyu, Beşikkaya ve Kayabalı kırsal mahallelerindeki ilk ve ortaokulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın selamlarını öğrencilere ileten ekipler, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında kırtasiye seti, mont, atkı, bere ve eldiven hediye etti.

Hediyelerin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, Vali Demirtaş ve emeği geçenlere teşekkür etti.