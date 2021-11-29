Mardin'de "1. Mezopotamya Uluslararası Turizm Kongresi" düzenlendi - Son Dakika

Mardin'de Artuklu Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğiyle 1. Mezopotamya Uluslararası Turizm Kongresi" düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Turizm Fakültesi ile Turizm, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongreye, 11 ülkeden online ve yüz yüze olarak uzman araştırmacılar katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Mezopotamya bölgesinde doğa, kültür, tarih ve gastronomi alanında çok büyük zenginliklerin var olduğunu belirtti.

" Göbeklitepe'den bahsediyoruz, tarihin sıfır noktası diye ama görüyoruz ki şu anda Mardin'de, Göbeklitepe'den 800 yıl daha önce var olan Boncuklu tarladan bahsediyoruz. Bu bizim için büyük bir heyecan. Bölgeye gelen insanlar, bu zenginliğin sadece toprağın altında olmadığını, toprağın üstünde de bu zenginliğin yaşadığını görecektir." diyen Alanlı, bu örneklerin tarihsel olarak binlerce yıldır var olan kültür ve medeniyet zenginliğini gösterdiğini kaydetti.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da, Mardin'in dünya ölçeğinde tanınırlığının artmasına üniversite olarak ön ayak olduklarını ifade ederek, akademik perspektifle ele alınan turizm kongresinin bölge için son derece önemli olduğunu aktardı.

Kongrenin dönem başkanı olan MAÜ Rektör Yardımcısı ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Harman ise İngilizce konuşma yaptı.