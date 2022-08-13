Mardin'de bilinçlendirme çalışmalarıyla asılsız ihbarlarda azalma oldu - Son Dakika
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Mardin'de bilinçlendirme çalışmalarıyla asılsız ihbarlarda azalma oldu

13.08.2022 13:20
Mardin'de bilinçlendirme çalışmalarıyla asılsız ihbarlarda azalma oldu

MARDİN'de, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerince kentte gerçekleştirilen eğitim çalışmaları sonucunda hem gelen toplam çağrılarda hem de asılsız çağrı oranında düşüş yaşandı.

MARDİN'de, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerince kentte gerçekleştirilen eğitim çalışmaları sonucunda hem gelen toplam çağrılarda hem de asılsız çağrı oranında düşüş yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, 2021 yılının ilk 7 ayında 726 bin 942 çağrı gelirken, bu yılın aynı döneminde ise 595 bin 259 çağrı aldıklarını söyledi.

Yerli ve milli yazılım imkanlarıyla geliştirilen ve sıhhi imdat, polis, jandarma, orman yangını, sahil güvenlik ve AFAD'ın acil çağrı hatlarının tek bir numara altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezleri, 81 ilde hizmet veriyor. Mardin Acil Çağrı Merkezi'nde, asılsız çağrıların önüne geçilebilmesi için kent genelinde bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. 2021 yılının ilk 7 ayda Mardin Acil Çağrı Merkezi'ne 726 bin 942 çağrı gelirken, bu yılın aynı dönemde ise bu sayı 595 bin 259 oldu. Asılsız çağrı oranlarında düşüş yaşandı. Geçen yılın ilk 7 ayında yüzde 85 olan asılsız çağrı oranı, bu yıl ise yüzde 81'e düştü.

Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, Acil Çağrı Merkezi olarak emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, orman ve AFAD gibi tüm acil çağrıların 112 numarası altında toplandığını söyledi. Karaboğa, "En önemli avantajımız acil durumda kalan vatandaşımızın öncelikle hangi numarayı aradığı husustaki tereddüt etmesini ortadan kaldırdık. Her türlü acil durumda 112 numarasının aranması yeterli. Çünkü bütün acil durum ekipleri burada görev yapmaktalar diğer bir avantajı da tek bir çağrıyla tüm kurumlar haberdar olduğu için en kısa sürede olay yerine tüm ekipler ulaşabiliyor. Temmuz ayı için 990 bin çağrı geldi günlük 3 bin ile 3 bin 500 çağrı gelmekte. Ortalama 2022 yılından günümüze kadar temmuz sonuna kadar gelen çağrı sayımız yaklaşık 600 bin civarında. Yıl bazlı örnek verirsek de 2021 yılı için yaklaşık bir milyon çağrı karşıladık" dedi.'ASILSIZ ÇAĞRI ORANIMIZ ŞU AN YÜZDE 75 SEVİYESİNDE'Asılsız ihbarlarla ilgili toplantılar ve saha çalışması yaptıklarını hatırlatan Karaboğa şunları söyledi:

"Biz şu an çalışmalarımızı bu yönde çok yoğunlaştırdık, her platformu değerlendiriyoruz. Okul ziyaretleri çok yaptık. Öğrencilere anlatıyoruz, her bir öğrenciden ailesini anlatmasını istiyoruz. Bu şekilde daha büyük bir kesime ulaşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda STK toplantılarına katılıyoruz. Kamuya açık alanlarda stant açıyoruz, broşür dağıtarak bilgilendirme yapıyoruz. Muhtar toplantılarına katılıyoruz. Bu şekilde bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor. Ama daha yapacak çok şeyimiz var, ulaşmamız gereken çok vatandaş var, çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Asılsız çağrılar şu an uğraştığımız en önemli sorunlardan biri. Biz faaliyete geçtiğimizde yüzde 95 olan asılsız çağrı oranımız şu an yüzde 75 seviyesinde. Bu bizim için çok sevindirici çünkü çalışmalarımızın sonucunu görüyoruz. Vatandaşlarımız 112'nin ne iş yaptığını öğrendikçe bu farkındalık oluştukça bu oran daha da düşecektir. O bilinçteyiz, onu düşünüyoruz. Biz de o kapsamda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık."


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Kaynak: DHA

Jandarma, Mardin, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de bilinçlendirme çalışmalarıyla asılsız ihbarlarda azalma oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Mardin'de bilinçlendirme çalışmalarıyla asılsız ihbarlarda azalma oldu - Son Dakika
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