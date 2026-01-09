Mardin'de 16 Yaşındaki Melek Ayhan Kayıp

"Melek neredesin, Melek? Gel artık, Allah rızası için Melek, gel artık, kurban olayım sana. Melek, sen neredesin? Çık, çık piyasaya; ben sana bir şey söylemem. Melek, yeter ki bileyim sağsın kızım. Gel Allah rızası için. Neredeysen korkma, hiç kimseden korkma. Her yerde seni arıyorum kızım. Her yerde baban, ben, kardeşlerin seni aramadık bir yer bırakmadık. Emniyet arıyor seni, nerede olursa olsun seni bulurlar. Ama gel, ben seni göreyim, sağ olduğunu bileyim. Melek neredesin, gel kurban olayım sana anne. Bir şey demem. Yine de diyorum; tamam, herkes kaçıyor, herkes evleniyor, ben bir şey demem. Yeter ki ben bileyim sağ olduğunu."

Anne Nazmiye Ayhan, kızının cumartesi günü saat 17.00 ile 18.00 arasında kaybolduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kızım kayıp. Her yeri arıyoruz; Emniyet arıyor, Başsavcı arıyor, Çocuk Şube arıyor. Yani her yer arıyor ama bulamıyorum. Allah rızası için görenler, kim görmüşse, kim duymuşsa kızımı bulsun, bana getirsin. Ben onlara hiçbir şey yapmam. Sadece kızımı getirsinler. Sağ olduğunu bilmek istiyorum. 5 gündür, 6 gündür ne yiyoruz ne içiyoruz. Sabah şafak sökene kadar oturuyoruz, ağlıyoruz. Oradan oraya gidiyoruz. Başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Biz hamama gittik; o gelmedi. Babası işten saat 3'te geldi eve, kız evdeydi. 4,5, 5, 6 bu saatler arasında kayboldu."

Kızının kendi isteğiyle gitmiş olabileceğini ya da zorla alıkonulmuş olmasından endişe duyduğunu dile getiren anne, şunları kaydetti:

"Belki olabilir, korkmuş. Belki biri onu tutmuş, zorlamış ya da başına bir şey gelmiş. Ne olursa olsun ben kızımın arkasındayım. Kızım sağ olsun, bileyim yeter. İsterse ne yaparsa yapsın, ben onun peşindeyim. Cumhurbaşkanına kadar gider, kızımı bulurum. Telefonu vardı, kartını 5-6 ay önce kırmıştı, atmıştı. Sadece WhatsApp'ta mesajlaşıyordu sürekli. Ama kim olduğunu bilmiyorum."

Ayhan ailesi, Melek Ayhan'ı gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine ya da aileye bilgi vermesini istedi.