Mardin'de 16 Yaşındaki Melek Ayhan Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mardin'de 16 Yaşındaki Melek Ayhan Kayıp

09.01.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artuklu'da kaybolan 16 yaşındaki Melek Ayhan için aile ve emniyet arama çalışmaları sürdürüyor.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN)- Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan Yusuf ve Nazmiye Ayhan çifti, 16 yaşındaki kızları Melek Ayhan'dan cumartesi gününden bu yana haber alamıyor. Anne, baba ve kardeşleri ailenin en küçük çocuğu olan Melek'i Mardin'in birçok noktasında aradı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı.

Mardin Artuklu'da ikamet eden Ayhan ailesi, 16 yaşındaki kızları Melek Ayhan'ın kaybolmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ile Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. Olayla ilgili resmi birimlerce başlatılan arama ve soruşturma sürüyor. Kayıp kızın annesi Nazmiye Ayhan, yaşadıkları süreci gözyaşları içinde şöyle anlattı:

Kaynak: ANKA

Artuklu, Mardin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de 16 Yaşındaki Melek Ayhan Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Trafikte şaşkına çeviren manzara Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Tutuklu belediye başkanı Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı Tutuklu belediye başkanı Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı
Manisa’da çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu Manisa'da çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu
Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu

16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:41
Helal olsun sana Kenan Juventus’ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 17:03:09. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin'de 16 Yaşındaki Melek Ayhan Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.