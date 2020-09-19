Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Mardin'de tören yapıldı.

Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi, System.String[]

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Mardin'de tören yapıldı.

Mardin Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mardin Şubesi Başkanı Mehmet Akpulat Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından törende konuşan Gazi Ali Candemir, Türk milletinin kahramanlığını, gücünü, fedakarlığını tarih boyunca dünyaya gösterdiklerini belirtti.

Candemir, şöyle dedi:

"Emperyalist devletlerin ve onlara iktisatlı terör örgütlerinin hedefleri ülkemizde karışıklık çıkarmak, Türk ordusunu yıpratarak Türkiye'yi bölünmüş ve zayıf bir ülke haline getirmek. Bugüne kadar sergilenen her türlü hainlik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatansever ve kahraman askerleri ile kahraman polis, güvenlik korucuları ve vatandaşlarımız tarafından önlenmiş ve hüsrana uğratılmıştır. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır."

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile gazilerin katıldığı törenin ardından Vali Demirtaş, Polisevinde gazilerle bir araya geldi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi - Son Dakika

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