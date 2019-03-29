Son Dakika Haberleri: Mardin'de 3 Büyük Yerleşim Yerine Temiz İçme Suyu Müjdesi

Mardin'de 3 Büyük Yerleşim Yerine Temiz İçme Suyu Müjdesi

13 dakika önce

Mardin Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışma ile 3 büyük yerleşim yeri temiz içme suyuna kavuştu.

Mardin'de 3 Büyük Yerleşim Yerine Temiz İçme Suyu Müjdesi, System.String[]
Mardin Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışma ile 3 büyük yerleşim yeri temiz içme suyuna kavuştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) ile DSİ tarafından yapımı tamamlanan, Beyazsu İsale Hattı'ndaki suyu Ömerli ve Yeşilli ilçeleri ile merkez Artuklu ilçesinin Kabala Mahallesi'ne aktaracak İçmesuyu Terfi Sistemi hizmete girdi.

25 milyon lira bütçeli sistem, 3 büyük yerleşim biriminin temiz içme suyu ihtiyacını 2045 yılına kadar karşılayacak.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde vatandaşa hizmeti sürdürdüklerini belirterek, hayata geçirdikleri projelerle vatandaşlara kaliteli hizmet sunduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetleri kırsal mahallelere kadar ulaştırmayı hedeflediklerine işaret eden Yaman, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren içme suyu sorununu ortadan kaldırmak amacıyla önemli çalışmalar yaptık. Geçtiğimiz gün Derik İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi'ni başlatmıştık. Şimdi de Ömerli ve Yeşilli ilçeleri ile Artuklu ilçesinin Kabala Mahallesi'nde vatandaşlarımızın içme suyu sorununu çözdük. Tesisimiz Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği kriterlere göre çalışmakta. Vatandaşımıza hayırlı olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:20 Kaynak: AA

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