MARDİN'DE 457 ÖĞRENCİYE KIŞLIK GİYİM YARDIMI - Son Dakika

MARDİN İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi tarafından 5 kırsal mahallede okuyan 457 öğrenciye giyim yardımında bulunuldu.

Hayırseverler tarafından gönderilen giyim yardımları, köy okullarından gelen ihtiyaç listesine göre Diyanet Vakfı gönüllüleri tarafından hazırlandı. Öğrencilerin bedenlerine göre mont, bot, atkı, bere ve eldivenlerin konulduğu poşetler, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yaylacık, Cevizlik, Bağlıca, Elmabahçe ve Sultanköy'deki okullarda İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Diyanet Vakfı Mardin Temsilcisi Muhammed Koldemir ve gönüllülerin katılımıyla öğrencilere teslim edildi.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, soğuk günlerde çocukların üşümemesi için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, Karın yağdığı bu soğuk günde içimizi ısıtan güzellikleri paylaştık. İyiliğe vesile olmak, iyilik yapmak, paradan, puldan, servetten, maldan daha çok mutluluk veriyor insana. İhtiyacı olanlara ihtiyaç duyduğu giysiyi, elbiseyi verebilmek inanın bu hayatta insanın sahip olabileceği en büyük değerlerden, en büyük mutluluklarından bir tanesi dedi.