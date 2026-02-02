Mardin'de 59 Aranan Kişi Yakalandı

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Ocak-1 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda,"kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak" suçundan 13 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası, "hırsızlık", "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "kaçakçılık kanununa muhalefet" suçlarından 25 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.

Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.