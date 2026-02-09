Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 81 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2-8 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda,"Nitelikli yağma" suçundan 10 yıl 10 ay ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı.
Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.
Mardin'de 81 Suçlu Yakalandı
