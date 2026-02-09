Mardin'de 81 Suçlu Yakalandı

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 81 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2-8 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda,"Nitelikli yağma" suçundan 10 yıl 10 ay ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı.

Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.