Mardin'de atıl durumdaki hükümlü koğuşu spor salonuna çevrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de atıl durumdaki hükümlü koğuşu spor salonuna çevrildi - Son Dakika

Mardin'de atıl durumdaki hükümlü koğuşu spor salonuna çevrildi

6 saat önce

MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle Mardin Cezaevi'nde eskiden hükümlü koğuşu olarak kullanılan alan çok amaçlı spor salonu haline getirildi.

Mardin'de atıl durumdaki hükümlü koğuşu spor salonuna çevrildi, System.String[]

MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle Mardin Cezaevi'nde eskiden hükümlü koğuşu olarak kullanılan alan çok amaçlı spor salonu haline getirildi.

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde düzenlenen programla eski hükümlü koğuşu olan ve uzun bir süredir atıl durumda olan alan hükümlülerin faydalanabilmesi için çok amaçlı spor salonu olarak düzenlendi. Açılış törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin Başsavcısı Ahmet Bektaş ve çok sayıda davetli katıldı. Salonda hükümlülerin masa tenisi, dart, satranç oynayabileceği alanlar da oluşturuldu.

Açılıştan sonra hükümlülere konferans salonunda sertifikaları verildi. Burada bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, "İnfaz kurumları hem çalışan için hem de cezasını infaz eden tutuklular için zor alandır. Modern toplumlarda artık ceza infaz kurumları burada kalan kişilere eziyet etmek, kişileri bir yere kapatmak, bazı şeylerden mahrum bırakmak amacı gütmüyor. Artık temel amaç kişiyi topluma nasıl kazandırırız, burada kişiye ne katarız gibi çalışmalar yapılıyor. Biz de Mardin Ceza İnfaz Kurumu içerisinde bakanlıktan aldığımız izinlerle bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz.  Tutuklularımızın varsa bazı yeteneklerini açığa çıkarmak ya da onları belli bir mesleğe yönlendirmek, buradan çıktıkları zaman dışarıdaki hayata daha kısa sürede adaptasyon sağlamaları için bir takım çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar kapsamında da infaz kurumumuzda daha önceden hükümlü koğuşu olarak kullanılan ve bir süredir atıl durumda olan bir alanı hem olumlu zaman geçirmeleri hem de eğlenirken bir şeyler öğrenmeleri anlamında bazı çalışmalar yaptık. GAP idaresi ve ÇATOM'un çok katkısı oldu. O salon bugün hizmete girdi. Hükümlülere sırayla, herkese adil olacak şekilde açacağız. Günün belirli saatlerinde orada etkinliklerde bulunacaksınız? dedi.


Başsavcı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu "Savaş suçu işliyorsunuz" diyen Almanya, Rusya ve Esed rejimine ateşkes çağrısı yaptı İran'ın 23 eyaletinde koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak

Son Dakika Haberleri
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 20:15:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de atıl durumdaki hükümlü koğuşu spor salonuna çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]