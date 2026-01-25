Mardin'de Bakırcılık Yok Olma Tehlikesinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mardin'de Bakırcılık Yok Olma Tehlikesinde

Mardin\'de Bakırcılık Yok Olma Tehlikesinde
25.01.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de yalnızca 5 bakırcı kalırken, el emeği üretim makineleşme ile azalıyor. Ustalar mücadele ediyor.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de sayıları azalan bakırcılar, makineleşme karşısında el emeği üretimin ayakta kalması için mücadele ediyor. Kentteki bakırcılardan Sadettin Özcan, "Eskiden her yerde bakırcılık vardı, şu an ölmüş, tamamen bitmiş. Mardin'de 5 usta kalmış sadece" dedi.

Mardin'de bakırcılık mesleğini sürdüren 51 yaşındaki Sadettin Özcan, kentte bakırcı ustalarının azaldığına dikkati çekti.

Çekiç sesleri altında büyüdüğünü ifade eden Özcan, "Dede, baba mesleği. Dört kuşak yapıyoruz bu işi. Dedemden babama, babamdan bana, benden sonra oğlum da yapıyor. Bu sanatı icra ediyoruz, devam ettiriyoruz. Ben küçükken çarşıya gelirdim. Çekiç sesleri altında büyüdük. Bu çarşıda dedem yaklaşık 70 yıl esnaflık yaptı. Babam 60 yıl yaptı. Daha devam ediyoruz. Ben 20 yıldır yapıyorum bu işi" dedi.

"Mardin'de 5 usta kalmış sadece"

Mardin'de bakırcılıkla uğraşan 5 usta kaldığını belirten Sadettin Özcan, "Buraya gelen turistler hayranlıkla izliyor. Eskiden her yerde bakırcılık vardı, şu an ölmüş, tamamen bitmiş. Mardin'de 5 usta kalmış sadece" diye konuştu.

Bakırın sağlık açısından faydalı olduğunu söyleyen Özcan, şunları kaydetti:

"Demir eksikliği varsa, bakır kullananlar bunu tamamlıyor. Bakır bileklikler de yapıyoruz radyasyon için. Vücutta elektriklenme oluyor, o elektriklenmeyi alıyor. Yatmadan önce insan bileğine taksa rahat bir uyku uyuyor. Stresi de arındırıyor; bakırın özelliği bu. Saymakla bitmeyen faydaları var. Bakır Kur'an'da bile geçiyor, 4-5 yerde geçiyor. Peygamber Efendimiz de bakırı kullanırdı, sünnettir."

"Makineleşmenin artmasıyla birlikte el emeğine dayalı bakırcılık eski önemini yitirdi"

Özcan, artan makineleşmeyle birlikte el emeğine dayalı mesleğin gerilemeye başladığını belirtti. Bakırcılığın ekonomik olarak nasıl bir değer kattığını anlatan bakır ustası Sadettin Özcan, mesleğin artık ekonomik açıdan yeterli kazanç sağlamadığını vurguladı. Özcan, şunları kaydetti:

"Bakırcılıkta artık ciddi kar kalmadı. Hammadde fiyatları sürekli artıyor. Neredeyse her hafta bakıra yüzde 10 civarında zam geliyor. Ürünleri pahalıya satmak zorunda kaldığımızda ise müşteri alım yapmıyor. Bu durum bizi üretici olarak oldukça zorluyor. Makineleşmenin artmasıyla birlikte el emeğine dayalı bakırcılık önemini yitirdi. Eskiden çırak yetişirdi, usta olurdu. Şimdi ne yazık ki bakırcılıkta kalifiye eleman yetişmiyor. Bu da mesleğin giderek kaybolmasına neden oluyor."

Yaklaşık 500 çeşit ürünü olduğunu bildiren Özcan, "Bunların büyük bir kısmı mutfak eşyalarından oluşuyor, bir kısmı ise dekoratif amaçlı. Su mataraları da oldukça ilgi görüyor. Meraklısı hepsinden alıyor" dedi.

"Bu portre üç ustanın elinden geçti"

Dükkanında işlenmiş bir Atatürk portresi çalışmasını gösteren Özcan, "Bu Atatürk portresini kendimiz işledik. Önce şeması çiziliyor, ardından elmas kalemle elde işleniyor. El ve çekiç yardımıyla yapılıyor, makine işi değil. Daha sonra zımbayla tek tek dolduruluyor. Bu portre üç ustanın elinden geçti. Oğlum desenini işledi, ben içini doldurdum, babam ise dudağını sararak kabartma yaptı. Bizim sanatımız böyle; nesilden nesile aktarılan bir emek" diye konuştu.

"Bakır kaplarda pişen yemek daha lezzetli oluyor"

Bakırı sağlık açısından tercih ettiğini belirten müşteri Mehmet Veysi de Şanlıurfa'dan Mardin'e geldiklerini ifade ederek, "Şanlıurfa bakırla iç içe olan bir şehir. Mardin de bakırcılığın en eski olduğu illerden biri. Bu nedenle burayı görmek ve incelemek istedik. Ürünlere bakıyoruz, uygun olanı seçersek alacağız. Bakırı sağlıklı olduğu için tercih ediyoruz. Özellikle yemek kapları ve pilav tencereleri bakırdan olduğunda yemeğin lezzeti daha farklı oluyor. Bu yüzden bakır kullanımını tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Mardin, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de Bakırcılık Yok Olma Tehlikesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil

11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
09:41
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
09:06
Savaş çanları çalıyor Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 11:37:52. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Bakırcılık Yok Olma Tehlikesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.