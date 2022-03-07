Mardin'de belediye ihtiyaç sahibi Süryanilere gıda desteği sundu - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi Süryani vatandaşlara gıda yardımı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentteki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımını sürdürüyor.

Ekipler daha önce sosyal inceleme neticesinde tespit ettiği ihtiyaç sahibi Süryani vatandaşları dini günlerinden Büyük Oruç (Saumo Raba) öncesi evlerinde ziyaret etti.

Ekipler, Süryanilere Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın selamlarını iletti.

Talep ve önerileri not alan ekipler daha sonra gıda yardımında bulundu.