Mardin'de belediye ihtiyaç sahibi Süryanilere gıda desteği sundu - Son Dakika
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Mardin'de belediye ihtiyaç sahibi Süryanilere gıda desteği sundu

07.03.2022 16:44
Mardin'de belediye ihtiyaç sahibi Süryanilere gıda desteği sundu

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi Süryani vatandaşlara gıda yardımı yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi Süryani vatandaşlara gıda yardımı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentteki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımını sürdürüyor.

Ekipler daha önce sosyal inceleme neticesinde tespit ettiği ihtiyaç sahibi Süryani vatandaşları dini günlerinden Büyük Oruç (Saumo Raba) öncesi evlerinde ziyaret etti.

Ekipler, Süryanilere Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın selamlarını iletti.

Talep ve önerileri not alan ekipler daha sonra gıda yardımında bulundu.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de belediye ihtiyaç sahibi Süryanilere gıda desteği sundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de belediye ihtiyaç sahibi Süryanilere gıda desteği sundu - Son Dakika
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