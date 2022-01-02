Mardin'de çökmesi sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği kaçak yapının sahibi tutuklandı - Son Dakika

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çökmesi sonucu bir işçinin yaşamını yitirdiği inşaat halindeki yapının sahibi tutuklandı.

Kotek Mahallesi'ndeki tek katlı yapının 26 Aralık'ta çökmesi nedeniyle enkaz altında kalan iki işçiden Bekir Elçiboğa'nın çevredekilerin yardımıyla yaralı olarak çıkarıldığı, Saim Toparlı'nın cansız bedenine ulaşıldığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İncelemede çöken inşaat halindeki yapının kaçak olduğu tespit edildi.

Yapının sahibi Mehmet A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.